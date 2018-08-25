Несколько тысяч боевиков готовятся к наступлению на Хаму и Алеппо

Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на сирийские Хаму и Алеппо, сообщил на брифинге в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Цыганков отметил, что на прошедшей неделе лидер террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее "Джабхат Ан-Нусра") Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все банды в Идлибе к "джихаду" против светского сирийского государства. По данным центра по примирению, в связи с этим задержаны 500 сторонников политического диалога.

"Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо", - заявил Цыганков.

По словам Цыганкова, в населенном пункте Джиср Эш-Шугур под руководством представителей организации "Белые каски" активно проводятся так называемые тренировки по действиям "в условиях химического заражения". Боевиками группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены 8 ёмкостей с хлором. Цыганков уточнил, что в настоящее время они размещены в населенном пункте Халлюзна складе группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами*".

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Конашенков ранее заявил, что реализация провокации с химоружием должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Он добавил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM.

Конашенков отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.