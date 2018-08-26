Фанаты "Спартака" завораживающе спели песню Муслима Магомаева - ВИДЕО

Болельщики "Спартака" во время матча пятого тура российской премьер-лиги с "Динамо" (2:1) завораживающе спели песню Муслима Магомаева "Лучший город земли", передает Day.Az со ссылкой на fanat1k.ru. Во время исполнения композиции фанаты красно-белых включили фонарики на мобильных устройствах. Матч прошел в Москве на "Открытие Арене", встречу посетили более 43 тысяч болельщиков.

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