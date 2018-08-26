Вратарь "Ливерпуля" перешел в "Бешикташ"
Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус перешел в "Бешикташ". Как сообщает официальный сайт английского футбольного клуба, турецкий клуб арендовал 25-летнего немца на два сезона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Напомним, Кариус подвергся серьезной критике после результативных ошибок в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) в Киеве. Два гола в ворота английского клуба влетели после чудовищных ошибок вратаря Лориса. В моменте с дебютным голом Кариус, после того как забрал мяч в руки, решил быстро ввести его в игру и выкинул прямо на ногу игроку "Реала" Кариму Бензема, а мяч отлетел в сетку ворот. Еще в одном моменте вратарь "Ливерпуля" неуверенно отбил дальний удар, который летел прямо по центру, и мяч от перчаток отлетел в ворота.
Лорис Кариус сыграл за "Ливерпуль" 49 матчей после перехода в эту команду из "Майнца" в 2016 году.
После матча Лорис Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов: "Сегодня я проиграл эту игру. Мне жаль всех - мою команду, весь клуб. Ошибки стоили нам дорого".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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