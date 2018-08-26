Капитан танкера Pantelena заявил, что судно было захвачено пиратами

Греческий танкер Pantelena, экипаж которого состоял из 17 граждан Грузии и двоих россиян, в ночь на 14 августа был захвачен пиратами. Об этом заявил в субботу капитан танкера Лаша Гаделия в интервью Общественному телевидению Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гаделия, находящийся в порту Ломе (Того), сообщил, что "в ночь на 14 августа танкер был захвачен пиратами, которые в течение девяти дней удерживали членов экипажа и судно". "Судном в этот момент управлял мой помощник, ему пригрозили оружием, после чего танкер был угнан. Пираты заперли членов экипажа в одной каюте, где удерживали девять дней", - сказал капитан по телефону.

По его словам, "пираты не причиняли физического вреда морякам и время от времени предоставляли им воду и еду". Гаделия отметил, что пираты разговаривали с членами экипажа на английском языке, а между собой - на одном из африканских языков. Как заявил Гаделия, пираты освободили экипаж 23 августа, при этом он не уточнил, при каких обстоятельствах и на каких условиях произошло освобождение моряков и танкера.

17 августа МИД Грузии сообщил о пропаже связи с греческим танкером Pantelena (IMO 9321469), плавающим под панамским флагом, в районе Гвинейского залива. МИД и Агентство морского транспорта Грузии находились в постоянном контакте с греческой компанией Lotus Shipping - владельцем судна, принимались меры для установления местонахождения танкера и экипажа. В поиске и освобождении моряков были задействованы действующие у западных берегов Африки военно-морские силы Португалии, Великобритании и Франции, отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

23 августа портал Africa News сообщил, что сотрудники регионального центра морской безопасности Центральной Африки в Пуэнт-Нуар (Республика Конго) обнаружили танкер и доставили его в порт Овендо (Габон), 24 августа танкер с членами экипажа прибыл в Ломе(Того).

Как сообщили в субботу ТАСС в посольстве РФ в Габоне, российские моряки чувствуют себя хорошо. По данным властей Грузии, грузинские члены экипажа танкера также чувствуют себя нормально.