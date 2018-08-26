Умер сенатор Джон Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, говорится в заявлении его офиса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04.28 дня", - говорится в сообщении.

Как отметили в офисе сенатора, на смертном одре рядом с ним находились его жена Синди и родные. "На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", - отмечается в заявлении.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

У Маккейна была обнаружена одна из самых опасных опухолей мозга - глиобластома. Ему сделали операцию, однако затем ему потребовалось дополнительное лечение.

Соболезнования в связи с кончиной Маккейна выразили президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Джон Маккейн во время войны во Вьетнаме был летчиком ВМС США. После того, как его самолет был сбит, Маккейн попал в плен, в котором пробыл 5,5 лет. В Сенате США Маккейн представлял Аризону, в 2016 году был переизбран на шестой по счету срок. В 2008 году он баллотировался в президенты от Республиканской партии.

Маккейн известен как активный противник внешней и внутренней политики президента Дональда Трампа. Сенатор также неоднократно критически высказывался в адрес России и выступал за ужесточение санкций против Москвы.