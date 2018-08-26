Боксер предотвратил захват пассажирского самолета

26 августа 2018 07:34

Бывший профессиональный боксер Тарик Сахибеддин помог нейтрализовать дебошира во время полета из Мюнхена в Париж, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает телеканал Europe1, один из пассажиров на борту во время полета в неадекватном виде пытался пройти в кабину пилотов, чтобы заставить тех сменить курс и вернуться в Мюнхен. Взволнованный пассажир утверждал, что хочет увидеться с друзьями.

Двукратный чемпион Франции при помощи двух других пассажиров свалил дебошира на пол и связал. В Париже правоохранительные органы арестовали злоумышленника, отправив его на психиатрическое освидетельствование.

В знак благодарности спортсмен получил фотографию с пилотами самолета.

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