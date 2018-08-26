Боксер предотвратил захват пассажирского самолета
26 августа 2018 07:34 206
Бывший профессиональный боксер Тарик Сахибеддин помог нейтрализовать дебошира во время полета из Мюнхена в Париж, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает телеканал Europe1, один из пассажиров на борту во время полета в неадекватном виде пытался пройти в кабину пилотов, чтобы заставить тех сменить курс и вернуться в Мюнхен. Взволнованный пассажир утверждал, что хочет увидеться с друзьями.
Двукратный чемпион Франции при помощи двух других пассажиров свалил дебошира на пол и связал. В Париже правоохранительные органы арестовали злоумышленника, отправив его на психиатрическое освидетельствование.
В знак благодарности спортсмен получил фотографию с пилотами самолета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:32 201
Умер сенатор Джон Маккейн
-
25 Авг. 13:21 14 440
-
25 Авг. 21:49 11 437
-
25 Авг. 23:08 11 072
-
25 Авг. 14:16 6 847
-
25 Авг. 14:10 5 834