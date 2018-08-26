В Афганистане два министра ушли в отставку
26 августа 2018 08:06 208
Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами и глава МВД страны Вайс Ахмад Бармак подали в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, несколько высокопоставленных сотрудников службы безопасности Афганистана также ушли в отставку.
Как отмечается, администрация президента Афганистана Ашрафа Гани приняла отставки чиновников.
Ранее МИД Афганистана заявил, что Кабул примет участие в переговорах с талибами в Москве, если радикальное движение "Талибан" покажет готовность к мирным переговорам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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