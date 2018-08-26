Стало известно, где похоронят сенатора Маккейна
26 августа 2018 09:00 315
Сенатора США Джона Маккейна похоронят в американском городе Аннаполис. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
По данным издания, до похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, дата похорон Маккейна пока неизвестна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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