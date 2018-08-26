Глава МИД Австралии объявила об уходе со своего поста

26 августа 2018 09:04

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила об уходе со своего поста, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я сообщила премьер-министру, что покину пост министра иностранных дел в кабмине", - пишет Бишоп в своем микроблоге в Twitter.

Бишоп возглавляла австралийский МИД с сентября 2013 года.

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