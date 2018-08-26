Одно из офисных зданий американского сената могут назвать в честь Маккейна

В сенате конгресса США предложили назвать одно из офисных зданий сената в честь республиканца Джона Маккейна, скончавшегося на 81 году жизни от рака. Предложение внес Чак Шумер, лидер демократов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. Он заявил, что это не поможет преодолеть горечь утраты, однако сохранит память о политике, который "не боялся говорить правду". Шумер отметил, что считает Маккейна великим человеком, передает ТАСС.

Летом 2017 года у Маккейна была диагностирована злокачественная опухоль мозга. Он заявил, что не собирается сдаваться, и получал поддержку от многих политиков. Ранее у сенатора неоднократно диагностировали рак кожи. Опухоль мозга достигла терминальной стадии и Маккейн, отказавшись от лечения, скончался. Свои соболезнования по поводу его смерти выразили действующий президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Именем Джона Маккейна был назван новый оборонный бюджет США, и сенатор гордился этим.