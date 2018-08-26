В Техасе пассажирский поезд налетел на грузовик, есть жертвы - ВИДЕО

Неподалеку от Арлингтона (США, штат Техас) пассажирский поезд налетел на грузовик, стоявший на путях. Погибли два человека, находившиеся внутри грузовика. Об этом полиция Арлингтона сообщает на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

11 пассажиров поезда получили травмы. Они госпитализированы, передает Fox News. Состояние двоих из них - критическое, еще троих - серьезное, но не угрожающее жизни.

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