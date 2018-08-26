На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей более 30 лет назад

На Эльбрусе нашли тело женщины, которая погибла из-за схода лавины более 30 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано", - цитирует телеканал НТВ заявление МЧС Карачаево-Черкесии.

Останки женщины обнаружили на высоте около четырех километров туристы, совершавшие восхождение. Спасателям удалось установить личность погибшей - при ней были документы и билет на авиарейс Москва - Минеральные воды 10 апреля 1987 года.

"Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области", - говорится в сообщении МЧС.

В 1987 году при сходе лавины на Эльбрусе пропала группа альпинистов из семи человек, их тела в то время найти не удалось.