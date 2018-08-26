ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету со стороны Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, которая была запущена по городу Наджран с территории Йемена. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, баллистическая ракета была уничтожена на подлете к городу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в результате атаки никто не пострадал.