ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету со стороны Йемена
26 августа 2018 09:23 124
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, которая была запущена по городу Наджран с территории Йемена. Об этом сообщает Sky News Arabia.
По данным телеканала, баллистическая ракета была уничтожена на подлете к городу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, в результате атаки никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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