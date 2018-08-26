ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету со стороны Йемена

26 августа 2018 09:23

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, которая была запущена по городу Наджран с территории Йемена. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, баллистическая ракета была уничтожена на подлете к городу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в результате атаки никто не пострадал.

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