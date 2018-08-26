Чемпион НБА выпущен на свободу

Баскетболист команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Ник Янг освобожден из под ареста, сообщает "Советский спорт".

Как информирует ESPN US, за выход из под стражи спортсмену пришлось выплатить залог в размере $10 тыс.

33-летний Янг был задержан полицией за нарушение дорожных правил. Форвард отказался давать показания и сотрудничать со следствием, из-за чего был обвинен в неповиновении полиции и противодействии силам правосудия и помещен под арест, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2018 году Янг стал победителем НБА в составе "Уорриорз".