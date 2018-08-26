В США разбился легкомоторный самолет
26 августа 2018 09:39 104
В американском штате Джорджия в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека. Об этом сообщает WRDW.
По данным телеканала, при крушении также пострадал один человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, самолет разбился около аэропорта в округе Эмануэль.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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