Трамвай сошел с рельсов в Москве - ВИДЕО
26 августа 2018 10:11 308
В Москве вечером 25 августа произошло необычное ДТП: трамвай сошел с рельсов, передает Day.Az со ссылкой на solovei.info.
Инцидент произошел у станции метро Семеновская. По словам очевидцев, трамвай маршрута №36, сойдя с рельсов, столкнулся с ограждением.
О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.
Между тем есть информация, что в данном месте имеется сильный износ рельсов. О чем неоднократно сообщали водители.
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