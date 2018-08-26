Трамвай сошел с рельсов в Москве - ВИДЕО

26 августа 2018 10:11

В Москве вечером 25 августа произошло необычное ДТП: трамвай сошел с рельсов, передает Day.Az со ссылкой на solovei.info.

Инцидент произошел у станции метро Семеновская. По словам очевидцев, трамвай маршрута №36, сойдя с рельсов, столкнулся с ограждением.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.

Между тем есть информация, что в данном месте имеется сильный износ рельсов. О чем неоднократно сообщали водители.

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В Москве сошел с рельсов трамвай у станции метро

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