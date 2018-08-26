У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне

Флаг приспущен у официальной резиденции президента США в Вашингтоне в связи с кончиной сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна, сообщил директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня вечером флаг у Белого дома приспущен в память о сенаторе Джоне Маккейне", - написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.