У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне
26 августа 2018 10:33 257
Флаг приспущен у официальной резиденции президента США в Вашингтоне в связи с кончиной сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна, сообщил директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня вечером флаг у Белого дома приспущен в память о сенаторе Джоне Маккейне", - написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.
Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение. В ночь на воскресенье офис политика сообщил, что Маккейн, которому был 81 год, скончался.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Маккейн был летчиком ВМС США во время войны во Вьетнаме. Он попал в плен после того, как его самолет был сбит, был серьезно ранен и подвергался пыткам. Маккейн провел в плену около пяти с половиной лет.
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