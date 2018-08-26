Глава минобороны Ирана прилетел с визитом в Сирию

26 августа 2018 10:59

Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск, где планирует провести два дня, передает IRNA.

Сообщается, что после прибытия в аэропорт министра встретили представители оборонного ведомства Сирии, иранский посол в Сирии Джавад Торкабади, а также военный атташе Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках поездки главы министерства обороны Ирана запланирована, в частности, встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az