Глава минобороны Ирана прилетел с визитом в Сирию
26 августа 2018 10:59 152
Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск, где планирует провести два дня, передает IRNA.
Сообщается, что после прибытия в аэропорт министра встретили представители оборонного ведомства Сирии, иранский посол в Сирии Джавад Торкабади, а также военный атташе Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В рамках поездки главы министерства обороны Ирана запланирована, в частности, встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:07 150