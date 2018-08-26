Легенду английского футбола арестовали

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн был задержан британской полицией из-за домогательств к женщине в поезде. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 51-летний Гаскойн, также известный как "Газза", был арестован транспортной полицией на станции города Дарем после жалобы о неприемлемом поведении. Жертва заявила, что бывший полузащитник "Ньюкасла Юнайтед" и "Тотеннхэм" домогался до нее в поезде по пути из Йорка. Футболиста допросили, а затем отпустили до дальнейшего расследования.

После завершения карьеры Гаскойн часто становился участником скандалов. В 2016 году бывшего футболиста госпитализировали после драки в лондонском отеле, за год до этого его нашли пьяным в луже крови в другом отеле.

В 2014 году британец провел пять дней в клинике после отравления джином, а также был выселен из квартиры. Кроме того, Гаскойн въезжал на мотоцикле в витрину магазина, становился участником ДТП, его не раз задерживали за езду в пьяном виде. В том же году он выпустил автобиографию "Газза. Моя история", которая стала бестселлером и лучшей спортивной книгой года.

Среди спортивных достижений Гаскойна - два чемпионских титула в Шотландии за "Рейнджерс" и победа в Кубке Англии в составе "Тоттенхэма". Полузащитник провел 57 матчей за сборную Англии, в которых забил десять мячей.