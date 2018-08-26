В Турции задержаны еще двое подозреваемых в обстреле посольства США

Силы безопасности Турции задержали еще двоих подозреваемых в обстреле посольства США в Анкаре. Об этом сообщила в воскресенье газета Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, задержанных допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Ранее задержали Османа Гюндаша и Ахмета Челиктена, которые признались в совершении преступления и заявили, что сделали это под воздействием алкоголя. По их словам, они пошли на этот шаг из-за высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Турции.

Нападение было совершенно утром 20 августа около 05:00 по местному времени. Проезжая мимо американского посольства, злоумышленники выстрелили в его сторону шесть раз и скрылись с места преступления. Три патрона попали в будку охраны, никто не пострадал.

Инцидент, как отмечает газета, произошел на фоне серьезного ухудшения в отношениях между Турцией и США из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, и взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.