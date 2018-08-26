В Афганистане уничтожили одного из главарей "ИГ"

Вооруженные силы Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" на востоке страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Как сообщается, Абу Саид Оракзай (Abu Sayed Orakzai) был ликвидирован во время авиаудара ВВС Афганистана в субботу ночью в провинции Нангархар. Операция осуществлялась на основе разведданных управления национальной безопасности (NDS).

По данным телеканала, еще 10 боевиков "ИГ" были ликвидированы в результате операции.

Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города, идет в Афганистане. На территории страны усилилось влияние "ИГ". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.