Стало известно имя нового главы МИД Австралии

Новым главой МИД Австралии назначена Мариза Пейн, министерство обороны возглавит Кристофер Пайн, руководить МВД продолжит Питер Даттон, сообщает телеканал АВС со ссылкой на заявление нового премьер-министра страны Скотта Моррисона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, министром по делам оборонной промышленности назначен бывший министр торговли Стивен Чиобо. Его прежнюю должность займет Симон Бирмингем. Должность министра энергетики займет Ангус Тейлор, а министерство окружающей среды возглавит Мелисса Прайс.

Ранее министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила об уходе со своего поста.

В пятницу телеканал АВС сообщил, что казначей правительства Скотт Моррисон был избран новым лидером правящей Либеральной партии Австралии и премьер-министром страны.

Сменить экс-премьера Малкольма Тернбулла, помимо Моррисона, претендовали бывший глава МВД Питер Даттон и министр иностранных дел Джули Бишоп, которая выбыла в первом туре голосования. Во втором туре Моррисон одержал победу, набрав 45 голосов против 40 у соперника.