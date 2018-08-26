Парламент Ирана отправил в отставку министра экономики

Меджлис Ирана проголосовал в воскресенье за отставку министра экономики и финансов Масуда Карбасиана. Об этом сообщает агенство Тасним, передает Day.Az со ссылкой на Report. Масуд Карбасиан лишился своего поста, не сумев заручиться необходимой поддержкой в парламенте во время процедуры импичмента. За его отставку было подано 137 голосов, против отставки 121 голос при двух воздержавшихся.

Парламент, согласно конституции Ирана, может вынести на голосование вопрос об отставке любого члена правительства. Если министру отказано в доверии, у президента есть три месяца, чтобы найти ему замену.

В начале августа курс иранского риала по отношению к доллару на черном рынке вырос до рекордных 120 тыс. В конце мая этот показатель составлял 65 тыс. риалов за $1. Эти процессы спровоцировали рост инфляции и повышение цен на потребительские товары и топливо. В нескольких городах Ирана начались протесты против ухудшающейся финансовой ситуации, пишет ТАСС.