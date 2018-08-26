СМИ: София Ротару попала в реанимацию - ОБНОВЛЕНО

14:32

Сын певицы Софии Ротару Руслан заявил, что не будет подробно комментировать появившиеся в СМИ публикации о ее госпитализации в Уфе, передает "Пятый канал".

Он также посоветовал обратился к пиар-директору Ротару, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концертный директор Ротару, в свою очередь, сообщил телеканалу, что 25 августа певица выступала на корпоративном мероприятии в Уфе, однако не смог рассказать подробности произошедшего.

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13:59

Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару попала в реанимацию в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи", - сказал источник.

Он отметил, что Ротару находится в сознании. Также источник подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным портала, певицу доставили в одну из больниц Уфы около 23.00. Сотрудникам медицинского учреждения запретили говорить о том, что Ротару находится в реанимации. Отмечается, что для оказания необходимой помощи были вызваны "лучшие" врачи, а также подготовлены "специальные условия".

Также сообщается, что у Ротару не было запланированных концертов в Уфе - она выступала на одном из корпоративов. На портале добавили, что состояние певицы ухудшилось к концу выступления, после чего ей вызвали карету скорой помощи и экстренно госпитализировали.

Информация о состоянии здоровья певицы в данный момент уточняется.