На тушение пожара в Подмосковье прилетели три вертолета - ВИДЕО

26 августа 2018 15:24

Три вертолета прилетели для тушения пожара, разгоревшегося на крыше жилого дома в подмосковном городе Королев.

Пожар по адресу Ленинская, 4 начался приблизительно в 6:30 утра по московскому времени. Его площадь по состоянию на 8:30 утра составила 300 квадратных метров. Об этом рассказали "Звезде" в ГУ МЧС по Московской области, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Спасатели эвакуировали из здания десять человек. Остальные жильцы смогли покинуть дом самостоятельно.

Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлечены 97 человек и 26 единиц техники.

Нажмите на видео для просмотра:
Moskvada dəhşətli yanğın: Vertolyotlar cəlb olundu

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az