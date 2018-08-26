На тушение пожара в Подмосковье прилетели три вертолета - ВИДЕО
26 августа 2018 15:24 349
Три вертолета прилетели для тушения пожара, разгоревшегося на крыше жилого дома в подмосковном городе Королев.
Пожар по адресу Ленинская, 4 начался приблизительно в 6:30 утра по московскому времени. Его площадь по состоянию на 8:30 утра составила 300 квадратных метров. Об этом рассказали "Звезде" в ГУ МЧС по Московской области, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Спасатели эвакуировали из здания десять человек. Остальные жильцы смогли покинуть дом самостоятельно.
Информации о пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара привлечены 97 человек и 26 единиц техники.
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