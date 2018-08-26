В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 27 августа, в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что повышенный уровень опасности устанавливается с 26 августа с 21.00 на 24 часа.

По информации синоптиков, в столице в понедельник температура воздуха может вырасти до +28 °C. При этом ожидаются переменная облачность и отсутствие осадков.