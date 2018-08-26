Берлин ужесточает контроль над немецкими банками в Турции

26 августа 2018 16:11

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) будет жестче контролировать работу германских банков при совершении ими операций в Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пишет газета финансовых рынков Германии Börsen-Zeitung.

По ее данным, фининституты должны будут регулярно - как минимум несколько раз в неделю - отчитываться перед контролирующим органом ФРГ о своей деятельности. Речь при этом может идти о десятках банков. BaFin соответствующую информацию пока не комментирует.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az