Берлин ужесточает контроль над немецкими банками в Турции

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) будет жестче контролировать работу германских банков при совершении ими операций в Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пишет газета финансовых рынков Германии Börsen-Zeitung.

По ее данным, фининституты должны будут регулярно - как минимум несколько раз в неделю - отчитываться перед контролирующим органом ФРГ о своей деятельности. Речь при этом может идти о десятках банков. BaFin соответствующую информацию пока не комментирует.