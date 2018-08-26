Истребитель иранских ВВС разбился при посадке на военной базе

Истребитель F5 иранских ВВС разбился в воскресенье в юго-западной провинции Хузестан, передает агентство Mehr.

Самолет разбился из-за технической неисправности при посадке на 4-й военно-воздушной базе в Дезфуле, в 460 километрах к юго-западу от Тегерана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, во время инцидента погиб известный иранский пилот полковник Манучехр Фаттахи (Manuchehr Fattahi).

Подробности происшествия выясняются.