НАТО сообщает о 50 "подозрительных судах" в Эгейском море

Североатлантический альянс передал береговой охране и Военно-морским силам Греции список из 50 "подозрительных судов", ведущих разведку в Эгейском море у греческого побережья. По сообщению греческой газеты Real, это рыболовные, парусные и прогулочные суда - и все они, по имеющимся данным, занимаются в Эгейском море сбором информации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По данным газеты, озаглавившей свой материал "Шпионские игры в Эгейском море", предмет интереса судов-шпионов - не только греческие военные объекты и деятельность, но и передвижения американцев. Греко-американские связи в оборонной сфере находятся в апогее, и активность американцев на греческой территории сейчас настолько заметна, что Эгейское море все больше напоминает "американский полигон", пишет Real.

На днях было обновлено соглашение Греции и США о размещении беспилотных летательных аппаратов MQ-9, и американцы меняют беспилотники на авиабазе в городе Лариса в центральной Греции на более современные. Разведку они ведут в том числе и в Эгейском море, передает РИА Новости.

При этом американские аналитики не скрывают сомнений в надежности Турции как союзника НАТО. Улучшению отношений Афин и Анкары не помогло даже освобождение двух греческих военных, которые пять с половиной месяцев провели в турецкой тюрьме после незначительного пограничного инцидента. Ранее Анкара не раз ставила под сомнение принадлежность ряда греческих островов и Лозаннский договор, определивший границы современной Турции.