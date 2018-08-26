Наводнения в Индии, более 440 погибших

26 августа 2018 16:51

Число жертв наводнений в индийском штате Керала достигло 445 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает AFP News.

По данным, около миллиона человек находятся в пунктах временного размещения. Медикаменты, питьевую воду и базовые продукты питания доставляют по морю и воздуху в город Кочин, откуда помощь распределяется по наиболее пострадавшим населенным пунктам.

За последние несколько дней интенсивность муссонных дождей в штате значительно снизилась, уровень воды упал, что позволило властям начать работы по восстановлению региона.

21 августа сообщалось, что не менее 400 человек погибли в результате наводнений и оползней в Керале, вызванных мощными осадками.

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