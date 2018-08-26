Крупный пожар в жилом доме в Чикаго, среди жертв дети

Пожар произошел в жилом доме американского города Чикаго, погибли восемь человек, в том числе шесть детей, сообщает телеканала Fox News со ссылкой на представителей противопожарной службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным канала, пожар возник около 4.00 по местному времени в одной из квартир трехэтажного дома в западной части города. Примерно через час возгорание было потушено. Причина пожара пока не установлена. По некоторым данным, в квартире отсутствовали датчики дыма.

Как отмечает телеканал, в результате пожара еще два человека были госпитализированы, их состояние не уточняется. Также в больницу был доставлен сотрудник противопожарной службы города, его состояние оценивается как хорошее.