Боец ММА нокаутировал соперника ударом из футбола - ВИДЕО

26 августа 2018 17:33

Во время поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эрик Андерс нокаутировал Тима Уильямса ударом soccer kick (футбольный удар). Видео появилось в Twitter-аккаунте Prime Bam Childress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 135. Андерс ударил лежащего соперника в лицо и был объявлен победителем поединка.

Андерс начинал спортивную карьеру в качестве игрока в американский футбол. Он выступал за Университет Алабамы, а после окончания учебы подписал контракт с "Кливленд Браунс". В 2012-м Андерс пришел в смешанные единоборства, а в 2017-м подписался в UFC.

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Боец ММА нокаутировал соперника ударом из футбола

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