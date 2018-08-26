В честь Маккейна хотят назвать новую штаб-квартиру НАТО

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагает назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь "скончавшегося сенатора США и друга Эстонии" Джона Маккейна, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ильвес назвал Маккейна в своем Twitter "большим другом Эстонии". В частности, Маккейн поддерживал вывод советских войск из республики и вступление Эстонии в НАТО.

"Проведя шесть лет в заключении у коммунистов, он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода", - отметил Ильвес и предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в честь Джона Маккейна.

Ожидается, что предложение будет обнародовано в понедельник на заседании Северо-Атлантического совета.

Джон Маккейн скончался в субботу на 82-м году жизни. Во время войны во Вьетнаме летчик ВМС США Маккейн попал в плен и провел в нем более пяти лет. После возвращения в Америку начал политическую карьеру, баллотировался на пост президента США на выборах 2000 и 2008 года. Последний год он вел борьбу с агрессивной формой рака мозга, но накануне принял решение отказаться от лечения. Политик будет похоронен в Аннаполисе (Мэриленд). Дата похорон пока неизвестна.