Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 200 беженцев

Более 200 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска Джейдет-Ябус вернулись 202 беженца (женщин - 61, детей - 103)", - говорится в документе.

Сообщается, что с 18 июля с территории иностранных государств вернулись более 8,8 тысячи человек: из Ливана - 8522, через пункты пропуска Джейдет-Ябус - 4089, Земрани - 3108, Эль-Дабусия - 802, Эль-Кусайр - 523, из Иордании через пункт пропуска Насиб - 318 человек.