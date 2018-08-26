В Праге пассажиров эвакуировали по надувному матрацу из-за задымления в самолете

Из-за задымления в самолете из Туниса его пассажиры после посадки в пражском аэропорту были экстренно эвакуированы посредством спуска-скольжения по специальному надувному трапу, сообщила в воскресенье представитель аэропорта имени Вацлава Гавела Марика Яноушкова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет прибыл из тунисского курортного города Монастир.

"Экипаж самолета из Туниса сообщил о задымлении на борту. После приземления в нашем аэропорту авиамашину встречали медики и пожарные. Прежде чем пожарные подъехали к самолету, его экипаж уже начал эвакуацию нескольких десятков пассажиров посредством спуска-скольжения по специальному надувному трапу, что, в принципе, относится к стандартным мерам спасения", - сказала Яноушкова.

По ее словам, пожарные после тщательной проверки не обнаружили на борту никакого задымления и, тем более, пожара. "Возможно, во время полета произошло какое-то мелкое возгорание, это выяснится в ходе последующей проверки", - добавила она.

"Спуск с борта самолета на специальном надувном матраце осуществляется у нас в аэропорту чрезвычайно редко, обычно используются иные методы. Никто из пассажиров данного самолета сегодня никоим образом не пострадал", - добавила Яноушкова.