В провинции Хомс саперы уничтожили 59 взрывоопасных предметов

Инженерные подразделения Сирии уничтожили 59 взрывоопасных предметов в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Центр, инженерные подразделения САР за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Изеддин, Эр-Растан и Гур провинции Хомс. Разминировано 4,3 гектара территории, три здания и один километр дорог.

"Обнаружены и уничтожены 59 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 13 самодельных взрывных устройств (СВУ)", - говорится в сообщении центра.





