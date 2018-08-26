Бойня в США: много погибших и раненых

По меньшей мере одиннадцать человек получили ранения и четверо погибли в результате стрельбы в Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Fox News. Полиция призывает всех держаться подальше от района по соображениям безопасности, передает Интерфакс.

Стрельба произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing. Пользователи социальных сетей пишут, что сегодня в нем проходит турнир по видеоигре Madden NFL.

Местные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что на месте находятся несколько машин скорой помощи, пожарных и полицейских, а пути к развлекательному центру Jacksonville Landing перекрыты.