В Германии по тревоге эвакуировали 18 тысяч человек

Более 18 тыс. жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает The Local.

Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.