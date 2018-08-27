В Германии по тревоге эвакуировали 18 тысяч человек

27 августа 2018 00:11

Более 18 тыс. жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает The Local.

Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az