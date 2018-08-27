В Германии по тревоге эвакуировали 18 тысяч человек
27 августа 2018 00:11 288
Более 18 тыс. жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает The Local.
Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.
У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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