СМИ: Бойню на турнире во Флориде устроил один из участников
27 августа 2018 07:30 171
Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском городе Джексонвилль устроил один из проигравших участников, сообщает телеканал Fox News.
Кроме того, на опубликованном в соцсетях отрывке трансляции слышно, что нападавший сделал не менее 12 выстрелов.
Днем 26 августа в торговом центре Jacksonville Landing в американском штате Флорида произошла стрельба. По первоначальным данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Позднее офис шерифа сообщил о "многочисленных жертвах".
Также сообщалось, что стрелок был найден мертвым, были ли у него сообщники, неизвестно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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