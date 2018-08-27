СМИ: Бойню на турнире во Флориде устроил один из участников

Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском городе Джексонвилль устроил один из проигравших участников, сообщает телеканал Fox News.

Кроме того, на опубликованном в соцсетях отрывке трансляции слышно, что нападавший сделал не менее 12 выстрелов.

Днем 26 августа в торговом центре Jacksonville Landing в американском штате Флорида произошла стрельба. По первоначальным данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Позднее офис шерифа сообщил о "многочисленных жертвах".

Также сообщалось, что стрелок был найден мертвым, были ли у него сообщники, неизвестно.