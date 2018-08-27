В Японии запущены первые беспилотные такси
27 августа 2018 09:02 243
Японская таксомоторная компания Hinomaru Kotsu совместно фирмой ZMP с этого дня запустили в тестовом режиме перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.
Как пишет ТАСС, пока машины отправляются в путь по фиксированному маршруту протяженностью чуть более пяти километров. Беспилотное такси на базе минивэна Toyota совершает в день несколько рейсов между токийскими районами Отэмати и Роппонги.
Движение такси происходит в автоматическом режиме, однако пока в каждой из машин присутствует водитель, который в экстренной ситуации может перехватить управление. В случае успешных испытаний, такие такси могут быть запущены по маршрутам в Токио в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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