Нападающий «Реала» забил 150-й мяч в карьере

27 августа 2018 09:28

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отметился голом в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Жироны", сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, валлиец забил свой 150-й мяч в клубной карьере.

Всего за мадридский гранд форвард забил 89 мячей, за "Тоттенхэм Хотспур" - 56, за "Саутгемптон" - пять.

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