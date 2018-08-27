Нападающий «Реала» забил 150-й мяч в карьере
27 августа 2018 09:28 151
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отметился голом в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Жироны", сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, валлиец забил свой 150-й мяч в клубной карьере.
Всего за мадридский гранд форвард забил 89 мячей, за "Тоттенхэм Хотспур" - 56, за "Саутгемптон" - пять.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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