Беспилотник впервые снял загадочное племя, которое никогда не видело цивилизацию - ВИДЕО

О том, что эти люди изолированы от мира, говорят древние способы добычи еды и постройки жилья, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Члены экспедиции Национального фонда индейцев сделали удивительное для себя открытие при исследовании лесов Амазонии в Бразилии.

Они запустили дрон, которому удалось снять в лесистой местности племя дикарей.

После увиденного члены экспедиции направились к ним на встречу.

Ранее о них ничего не было слышно, и сейчас учёные пытаются установить их происхождение.

Помочь им в этом может язык, на котором разговаривают дикари.

На снятых кадрах видна опушка леса, где племенные жители выращивают урожай.

Для добычи пищи они используют лук, стрелы и древний топор.

Также удалось заснять их хижины и лодки.

По словам учёных, в резервации Вале до Явари, где обнаружили ранее неизведанное племя, проживают больше 10 племён.

Местные жители не особо идут на контакт с учёными и вообще стараются держаться подальше от цивилизации.

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