В Турции ликвидированы свыше 20 террористов
В рамках операций, проводимых против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на территории Турции на прошлой неделе были ликвидированы 26 террористов. Об этом говорится в сообщении МВД Турции, распространённом в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Среди ликвидированных террористов были пять особо опасных, которые принимали участие в планировании нападений на воинские части в Турции.
"Операции по ликвидации террористов проводились в юго-восточных провинциях страны", - говорится в сообщении МВД Турции.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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