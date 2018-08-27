Болид Алонсо разлетелся на куски - ВИДЕО

27 августа 2018 12:08

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо во время "Гран-при Бельгии" попала в серьезную аварию. В результате он был вынужден прекратить борьбу, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Также сошли с дистанции Шарль Леклер ("Заубер") и Нико Хюлькенберг ("Рено").
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин поднялся с 15-й на 10-ю позицию, хотя при аварии в него врезался Валттери Боттас, сломавший себе крыло.

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Болид Алонсо разлетелся на куски

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