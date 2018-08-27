Гигантского кальмара вынесло на пляж в Новой Зеландии - ФОТО

Братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплины путешествовали на велосипедах по заповеднику Ред Рокс (Веллингтон, Новая Зеландия). Там на берегу они увидели гигантского кальмара.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, длина животного составила 4,2 м. Представитель отдела охраны природы из Национального института водных и атмосферных исследований сообщил, что обнаруженный кальмар не распространен в местных водах, но не является редкостью.

В Сети находка вызвала ажиотаж. В сообществе Осеаn Нuntеr Spеаrfishing & Frееdiving Sресiаlists в Fасеbооk комментаторы сравнили найденного кальмара с выставленным в музее Веллингтона его сородичем, чья длина составляет 5,4 м. Самые впечатлительные пользователи написали, что "больше не будут купаться". Кто-то заметил: "Представьте, что встретите такого во время дайвинга".

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