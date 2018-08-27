Гигантского кальмара вынесло на пляж в Новой Зеландии - ФОТО
Братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплины путешествовали на велосипедах по заповеднику Ред Рокс (Веллингтон, Новая Зеландия). Там на берегу они увидели гигантского кальмара.
Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, длина животного составила 4,2 м. Представитель отдела охраны природы из Национального института водных и атмосферных исследований сообщил, что обнаруженный кальмар не распространен в местных водах, но не является редкостью.
В Сети находка вызвала ажиотаж. В сообществе Осеаn Нuntеr Spеаrfishing & Frееdiving Sресiаlists в Fасеbооk комментаторы сравнили найденного кальмара с выставленным в музее Веллингтона его сородичем, чья длина составляет 5,4 м. Самые впечатлительные пользователи написали, что "больше не будут купаться". Кто-то заметил: "Представьте, что встретите такого во время дайвинга".
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Авг. 13:36 16 429
-
26 Авг. 18:08 14 706
-
26 Авг. 17:33 5 535
-
00:53 5 531
-
26 Авг. 17:19 3 980