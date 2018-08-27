Автомобиль протаранил остановку в Лондоне, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 августа 2018 12:46 270
Автомобиль, за которым гналась полиция, выехал на тротуар и протаранил автобусную остановку рано утром в понедельник в центре британской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.
В результате ДТП пострадал один прохожий и три пассажира, которые находились в машине, сообщает Daily Express.
Полицейские преследовали автомобиль за опасное вождение.
Все пострадавшие доставлены в больницу, полиция не располагает информацией об их состоянии.
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