Автомобиль протаранил остановку в Лондоне, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автомобиль, за которым гналась полиция, выехал на тротуар и протаранил автобусную остановку рано утром в понедельник в центре британской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

В результате ДТП пострадал один прохожий и три пассажира, которые находились в машине, сообщает Daily Express.



Полицейские преследовали автомобиль за опасное вождение.



Все пострадавшие доставлены в больницу, полиция не располагает информацией об их состоянии.

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