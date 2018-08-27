В России повысят акцизы на бензин и дизтопливо
Правительство РФ приняло решение повысить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", - сказал Козак в интервью РБК. "Восстанавливают акцизы: их снизили на 2 и 3 тысячи рублей на тонну в июне и отменили повышение на 700 рублей на тонну в июле. В январе восстановят", - пояснил РИА Новости представитель вице-премьера Илья Джус.
Планировалось, что акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июля 2018 года вырастут до 11,892 тысячи рублей на тонну и 8,258 тысяч рублей на тонну соответственно. Однако в России в апреле-мае начался резкий рост цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня - уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей, на дизельное топливо - на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля.
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