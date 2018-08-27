В США шестилетняя девочка заказала игрушек на большую сумму без ведома родителей

Шестилетняя Кейтлин из Аризоны собиралась праздновать свой день рождения. Родители разрешили малышке самой выбрать себе Барби на сайте Amazon. Девочка выбрала, попросила маму проверить, когда доставят куклу, и... получила доступ к маминому аккаунту. После чего заказала все, чего ее душа желает, без ведома родителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на tlum.ru, на следующий день к дому приехал фургон, но вместо коробки с куклой Кейтлин получила десятки разных коробок с заказанными товарами - игрушками, настольными играми и так далее. Девочка, судя по фотографии, была вполне довольна происходящим, в отличие от родителей. Сумма покупок, совершенных Кейт, достигла 350 долларов (почти 24 тысячи рублей)!

Родители на месяц оставили Кейтлин без Интернета в наказание, а через несколько дней девочка поняла, что все-таки совершила не очень хороший поступок. И тогда она решила отдать все игрушки в детский госпиталь, в котором сама лечилась, когда была маленькой.

В общем, за современными детьми нужен глаз да глаз, они могут и заказ сделать, и доставку оформить, и мало ли на что еще они способны! Ведь малыши не всегда понимают, что на эту сумму родители могли бы купить что-то действительно полезное и дорогостоящее.

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