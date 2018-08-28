Что стало с мальчиком, курившим две пачки в день - ФОТО
Индонезийский мальчик, выкуривавший по 40 сигарет в день, потряс весь мир. В 2010 году видео с ним вышло на канале On Demand News и мгновенно собрало миллионы просмотров и возмутило прогрессивных европейцев.
В Индонезии дети очень рано начинают курить, Арди Ризалу было всего два года, когда он начал стабильно выкуривать по две пачки в день. Родители поначалу спокойно относились к пагубной привычке собственного ребенка. От природы нервный малыш моментально успокаивался, стоило ему закурить.
Однако со временем это превратилось в проблему, ведь аппетиты ребенка росли, а денег в семье было не очень много. Тогда родителей больше беспокоило то, что на сигареты уходит слишком много денег, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Когда малыш Арди прославился на весь мир, им заинтересовались службы соцзащиты. Мать согласилась привезти ребенка на обследование, но не по причине беспокойства о его здоровье, а из-за отсутствия денег на такое количество сигарет.
Ребенка направили в реабилитационный центр, и там ему помогли. Но одну зависимость вытеснили другой! Арди подсел на сладкое и был готов поглощать вкусные и калорийные продукты постоянно.
За несколько лет и без того склонный к полноте ребенок набрал лишний вес. К шести годам у него диагностировали ожирение. Соцслужбы сумели объяснить маме необходимость обращения к диетологу. Специалиста по питанию нашли, он составил план питания, и через два года Арди сумел преодолеть обжорство и похудел.
Сейчас Арди Ризал выглядит на свой возраст и не вспоминает о своих зависимостях.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Недалеко от статуи Свободы воспламенились баллоны с газом
Cайт Центробанка Испании взломали хакеры
Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая
В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже
Франция заявила об уничтожении одного из главарей "ИГ" в Мали
Эрдоган и Штайнмайер подчеркнули решимость развивать двусторонние отношения
Недалеко от статуи Свободы воспламенились баллоны с газом
Cайт Центробанка Испании взломали хакеры
Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая
В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже
Франция заявила об уничтожении одного из главарей "ИГ" в Мали
В Чехии нашли новые "голодные камни"
Bakıda məktəbli yarmarkaları fəaliyyətə başladı - VİDEO
В Азербайджане дали новую жизнь легендарным Ширванским коврам
В работе Instagram произошел сбой
В России осудили девушку с ВИЧ, укусившую полицейского
Туриста на Гавайях оштрафовали на $1500 за прикосновение к тюленю
Как армянский лоббист Вайлер в Германии опозорился
В России готовят ответ на новые санкции США
Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США
В Бразилии автобус упал с обрыва: есть погибшие, десятки раненых
Назначен новый посол Грузии в Азербайджане
Apple iPhone лишился статуса желанного товара
В Китае успешно испытали крупнейший в мире самолет-амфибию
-
27 Авг. 14:23 6 530
-
27 Авг. 13:03 6 505
-
27 Авг. 11:27 5 354
-
27 Авг. 15:12 4 597
-
27 Авг. 07:36 3 587