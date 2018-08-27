Не заметив подводную яму, две девочки чуть не утонули - ВИДЕО

Двух юных жительниц Шанцю (провинция Хэнань, Китай) успели спасти после того, как они провалились в глубокую яму с водой, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Девочка постарше несла свою маленькую спутницу через затопленную улицу, но в какой-то момент обе они просто исчезли, ведь под водой оказалась яма, в которой несчастные скрылись с головой.

Увидев, как девочки барахтаются в грязной воде, к ним на помощь бросились очевидцы. Хотя обе спутницы сильно перепугались, физически они не особенно пострадали - лишь получили несколько царапин.

Яма была вырыта рабочими, устанавливавшими подземные отопительные трубы, но после того, как из-за тайфуна опасное место затопило, никто даже не догадался выставить заграждение или хотя бы предупреждающие знаки.

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